Barletta, sparatoria in un bar: ucciso il titolare di 43 anni

Barletta: muore in una sparatoria Giuseppe Tupputi, titolare del bar Morrison Revolution

Giuseppe Tupputi, 43 anni, è morto a Barletta vittima di una sparatoria. L’uomo, proprietario del bar Morrison Revolution, in via Rionero nel quartiere Borgovilla, è stato colpito mortalmente da uno dei tre colpi esplosi da sicari all’interno del locale. Inutili i soccorsi degli operatori del 118 intervenuti, che hanno potuto solo constatare il decesso dell'uomo. Procedono le indagini, che al momento non possono escludere nessuna pista, al vaglio degli inquirenti l’ipotesi di un litigio e di una rapina finita male. Tupputi lascia moglie e due bambine, la più piccola ha appena due mesi.

Sui social, gli amici scrivono: "Un ragazzo d'oro non meritava assolutamente una fine del genere. A Barletta non si può vivere tranquilli, è una vergogna. Oggi si privano due bimbe di un padre, tutta la comunità di una persona per bene, uomo buono e cordiale". Tupputi è la terza vittima che la città di Barletta registra in poco più di sei mesi. Per il caso, saranno fondamentali le immagini di videosorveglianza, che saranno coordinati nella ricerca dei colpevoli, dalla procura di Trani. Sia il sistema interno al bar, di cui era titolare la vittima, sia quelli sulla strada potranno dare particolari fondamentali per il riconoscimento del o dei sicari entrati a sparare. Dopo l'esame esterno sul corpo da parte del medico legale, nei prossimi giorni potrebbe essere disposta l'autopsia.

