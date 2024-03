Berlusconi, la porta segreta a Palazzo Grazioli. La sede delle "cene eleganti"

Berlusconi, la porta segreta di Palazzo Grazioli che fa viaggiare con la fantasia

Palazzo Grazioli è stato per anni la casa romana di Silvio Berlusconi. Proprio lì' tra le altre cose si svolgevano anche le famose "cene eleganti". Il Cavaliere in quella dimora ci ha vissuto per 15 anni, fino al 2000. Ora l'Associazione della Stampa Estera in Italia si è trasferita proprio da Via dell’Umiltà a Palazzo Grazioli e qui un giornalista del Times ha fatto una scoperta molto particolare. "Un buon modo per permettere agli invitati di andarsene in fretta?", si chiede Tom Kington.

Italy’s Foreign Press Association moved into Silvio Berlusconi’s old Rome apartment this morning. First discovery was a secret door to a back staircase. Good way to allow party guests to leave in a hurry? pic.twitter.com/c4LbXzSG2b — Tom Kington (@tomkington) March 25, 2024

Il giornalista britannico - riporta Il Fatto Quotidiano - se lo chiede, con ironia, condividendo un video che rivela un passaggio segreto in una delle più note abitazioni di Berlusconi, crocevia di innumerevoli vertici politici decisivi per il centrodestra e per l’Italia ma anche al centro di questioni giudiziarie legate a una parte di “cene eleganti” che lì si tenevano quando il leader di Forza Italia era presidente del Consiglio. La porta segreta scoperta dal giornalista inglese, infatti, è nascosta dietro una libreria e conduce ad una scala sul retro.