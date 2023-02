Bolzano, morto il 12enne tedesco caduto dal balcone: voleva fare uno scherzo

Bolzano, è morto il ragazzo tedesco caduto dal balcone dell'albergo dove alloggiava. Voleva fare uno scherzo

Nella tarda mattinata di oggi (14 febbraio) è morto, all'ospedale di Bolzano, il ragazzo tedesco di 12 anni che domenica mattina (12 febbraio) era caduto dal balcone dell'albergo, dove alloggiava a San Giovanni in Valle Aurina, in Alto Adige. Il giovane, originario di Dorstadt, nei pressi di Braunschweig, era in gita scolastica e la tragedia sarebbe stata causata nel tentativo di fare uno scherzo ai compagni di classe.

Bolzano, nessun atto di bullismo il ragazzo voleva fare uno scherzo ai compagni

Ci sarebbe stata l'intenzione di fare uno scherzo ai compagni, ma nessun atto di bullismo. Stando alle indagini che stanno conducendo i Carabinieri, lo scolaro caduto dal balcone al secondo piano dell'hotel Auren a San Giovanni in Valle Aurina, in Alto Adige, era intenzionato a scavalcare la paratia di legno che separa i balconi. Il tutto nel tentativo di voler fare uno scherzo ai compagni di classe che si trovavano nell'altra stanza. Il ragazzo era in gita scolastica ed era arrivato il giorno prima dalla Germania.