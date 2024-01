Botti: un morto e 274 feriti (+52%). Il drammatico bilancio di Capodanno

I ricoverati di quest'anno sono 49 (un anno fa erano stati 48)

E' pesante il bilancio dei 'botti di Capodanno' elaborato dal Dipartimento della pubblica sicurezza. Una donna di 45 anni di Afragola (Napoli), raggiunta alla tempia da un proiettile vagante nel corso dei festeggiamenti, e' morta in ospedale mentre i feriti sono stati in tutto 274 (di cui 12 dovuti all'uso di armi da fuoco e 262 da fuochi d'artificio), il 52% in piu' rispetto ai 180 dello scorso anno. I ricoverati di quest'anno sono 49 (un anno fa erano stati 48). In aumento anche i feriti gravi: ci sono stati 2 casi con prognosi superiore ai quaranta giorni, per ferita d'arma da fuoco, rispetto a un caso dell'anno precedente; mentre sono stati 25 i casi, con prognosi superiore ai quaranta giorni, dovuti ai fuochi d'artificio, rispetto ai 10 casi dell'anno precedente.



La proiezione dei dati sui feriti lievi fa registrare lo stesso dato dello scorso anno ovvero 10 casi con prognosi inferiore o uguale ai quaranta giorni, per ferita d'arma da fuoco, mentre dai 159 casi con prognosi inferiore o uguale ai quaranta giorni, dovuti ai fuochi d'artificio, si e' passati agli attuali 232 casi.