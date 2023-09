Brandizzo, un operaio: "Io vi avviso e voi vi togliete. Ecco come si lavora"

Brandizzo, le penali altissime se si sfora l'orario con i lavori e le regole che saltano

Proseguono le indagini sulla strage di Brandizzo costata la vita a cinque operai che lavoravano sulla ferrovia di notte e che sono stati travolti e uccisi da un treno che viaggiava a 106 km/h. "Io vi avviso, e voi vi togliete". Dietro la tragedia c’è la prassi dei lavori nelle ferrovie italiane. Ne hanno parlato gli stessi operai ai pubblici ministeri. E lo aveva fatto notare anche Antonio Veneziano, ex collega dei cinque morti della notte tra il 30 e il 31 agosto 2023. Mentre - riporta Il Corriere della Sera - la dirigente di movimentazione della stazione di Chivasso ha confermato di aver detto al telefono ad Antonio Massa di non procedere. perché stava arrivando un treno in ritardo.

Intanto le famiglie dei cinque operai deceduti sono state invitate a fornire elementi che possono portare al riconoscimento dei corpi: tatuaggi, arcate dentarie, qualunque cosa. Solo in seguito potrà essere concesso il nullaosta per i funerali. Veneziano lo ha ribadito ai pm. Ma anche altri operai hanno confermato il modus operandi delle ditte di manutenzione. Che prevede che le squadre di operai si piazzino sui binari prima dell’orario concordato per avvantaggiarsi con il lavoro. Evitando così di finire in ritardo, viste le penali altissime che devono pagare in questi casi le imprese.