Venezia, molestato il capo della polizia: "Mi hanno palpato il sedere 5 volte"

Venezia, molestie alla festa di Armani. La denuncia del comandante della Locale: "So chi è stato"

Si torna a parlare di molestie, ma questa volta la notizia non riguarda una donna bensì un uomo. La denuncia è arrivata tramite i suoi social e fa molto rumore perché a parlarne non è un normale cittadino ma il capo della polizia locale di Venezia: Marco Agostini. "Sì, mi hanno palpato il sedere alla festa di Armani. Più volte. E non volendo fare scenate, per il contesto e per rispetto della divisa che indosso, ho alzato i tacchi e me ne sono andato. Ma adesso - spiega il generale a Il Messaggero - posso dire che capisco cosa prova una donna quando viene molestata. Ho scritto il post più che altro per solidarizzare con le donne che subiscono atti del genere, adesso che l'ho provato personalmente, so cosa vuol dire".