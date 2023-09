Palermo-Caivano, delinquere è un'attitudine: come cambia la movida criminale

Baby gang, stupri e social: ecco come è cambiata la movida criminale 2.0

Movida criminale. Ormai piccoli delinquenti crescono e si riproducono da nord a sud, dalle squallide aree dismesse di vecchi cantieri agli attici ovattati e paludati della grande Milano, non è solo un fenomeno condiviso sui social da giovani e meno giovani ma quasi un’attitudine, un modo d’essere della mala gioventù cui tutto è permesso e che non deve rispondere, a nessuna responsabilità. Certo i casi di Caivano e Palermo sono solo due gocce dell’efferatezza che attraversa la società italiana, una necessità verso la cattiveria che non ha pietà neppure per le caprette o altri animali assortiti.

Perchè lo stato mentale è questo: vivere in una serie che ci giriamo da soli, e poi cercare di fare soldi e avere i soliti quindici minuti di gloria. Non sono neppure mostri perché questa è proprio “la banalità del male” dove la vittima viene gettata dopo aver sfogato ogni tipo di istinto. Ma la violenza non è conseguenza dell’esuberanza e soprattutto l’assenza di rispetto nei confronti di ogni essere senziente è punito dal codice penale, anche se ha collezionato molti like e dunque "cosa vuole che sia commissario è stata una bravata, siamo stai tutti giovani”.

LEGGI ANCHE: Il Comune di Milano contro la mala-movida: arriva uno specifico regolamento

Ecco, ma il nucleo contaminato della famiglia è quello che ha dato vita, e giustificato fin dall’infanzia questi “nuovi mostri”, che stuprano, uccidono e calpestano ogni forma di dignità vivente. La scuola, la società, la politica, e l’antropologia possono poco che il modello dominante e vincente è quello che viene imposto anche ai più titubanti, una barbaria che non può essere giustificata e che meriterebbe una sanzione per tutta la filiera che l’ha prodotta, dalle madri consenzienti, alla scuola indifferente agli amici indifferenti e complici.

Che società vogliamo esportare, e consegnare a figli e nipoti, un’indifferenziata “periferia-centro” dentro la città di Arancia Meccanica, dove violenze sempre peggiori si annullano e non si elidono,nel silenzio. Che tipo di rapporti affettivi vogliamo insegnare ai nostri adolescenti: fatti valere e se qualcuna non te la da, non significa che non te la vuole dare ma probabilmente fa la scontrosa. Bravi padri che a loro volta hanno commesso atrocità variegate che possono raccontare a quegli sconosciuti individui che vedono saltuariamente davanti allo specchio violento della tivvu.

Lei poi era una poco di buono, una ragazza allegra, una che ci stava quindi il peccato è veniale, anzi ne approfitto per fare una storia sui “social network”, cancro contemporaneo della società scaltra e anaffettiva, produttori digitali di aggressività reale o virtuale sempre destabilizzante.

Il messaggio che giunge dai sette gentiluomini della Vucciria, è che non c’è reato se la coscienza civile non è in grado di considerarlo tale, in fondo anche nel postino suona sempre due volte, Nicolson ha con Jessica Lange un rapporto molto violento, ma sicuramente erotico.