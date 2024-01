Bullismo, sigarette spente in faccia ad un 14enne. Quattro bulli contro uno

Grosseto, il branco contro un 14enne. Terribile aggressione e fratture

Brutto episodio di bullismo a Grosseto, il branco ha aggredito un 14enne a calci e pugni, spegnendogli addirittura sul viso delle sigarette e provocandogli ferite. Come se non bastasse poi, in questa rissa quattro contro uno, la vittima ha subito anche la frattura di una mano. L'adolescente è stato inseguito per almeno mezz'ora e accerchiato da un branco di bulli. I quattro adolescenti, poco più grandi di lui, l'avrebbero poi aggredito con spinte, calci e pugni.

Come riportato da La Nazione, il fatto è emerso solo qualche giorno dopo quando il 14enne, che avrebbe inizialmente nascosto l'aggressione, era tornato a scuola. Aveva una mano molto dolorante e segni di bruciatura sul volto. Insospettiti, gli insegnanti hanno chiesto spiegazioni allo studente. Da lì sono stati allertati i genitori e il ragazzo è stato portato al Pronto soccorso, dove gli è stata riscontrata anche una frattura alla mano. Sono quindi partite le indagini delle forze dell'ordine. Sembra che il giovane quel giorno si trovasse sulle Mura di Grosseto per vedere un'amica e che abbia poi incontrato il gruppo di coetanei.