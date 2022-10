Campania: Busta con proiettile a consigliera regionale della Lega

Una busta con proiettile è stata recapitata alla consigliera regionale della Lega Carmela Rescigno

Una busta contenente un proiettile è stata recapitata alla consigliera regionale della Lega, Carmela Rescigno, che proprio ieri è stata indicata dal suo partito alla guida della commissione Anticamorra della Regione Campania.

Rescigno, che è anche consigliere comunale a Camposano (Napoli), ha denunciato l'accaduto ai Carabinieri. “Massima solidarietà alla consigliera Rescigno, vittima di una chiara intimidazione – sono le parole del segretario regionale della Lega, Valentino Grant, e del capogruppo in Consiglio regionale, Severino Nappi.

“E' inquietante la coincidenza della busta all'indomani della sua designazione alla guida della Commissione Anticamorra della Regione Campania – aggiungono – Il nostro impegno per la legalità e la lotta alle ingiustizie sociali non sarà mai scalfito da nessuna azione o minaccia. Saremo al suo fianco; confidiamo negli investigatori e auspichiamo che vengano prese tutte le precauzioni del caso e che i responsabili vengano immediatamente individuati e puniti”.

A Carmela Rescigno è giunta vicinanza anche dai deputati della Lega Gianpiero Zinzi e di Fratelli d'Italia Michele Schiano, consiglieri regionali neo eletti in Parlamento:

“Ho potuto apprezzare il suo impegno in Consiglio regionale negli ultimi mesi; sono certo che quanto accaduto non fermerà la sua passione e la sua attività al servizio della nostra terra” dichiara Zinzi. E Schiano aggiunge: “Piena solidarietà alla consigliera regionale della Lega Carmela Rescigno. Siamo certi che la vile intimidazione di cui è stata vittima non fermerà neanche per un istante il suo impegno per la legalità e la sua passione politica e civile. All’amica Carmela un abbraccio affettuoso: vai avanti".