Capri: è morto l'artista Guido Lembo, il padre della taverna "Anema e Core"

Capri piange Guido Lembo il patron dell'Anema e Core

In una clinica di Castellammare di Stabia, all'età di 74 anni, si è spento lo chansonnier caprese Guido Lembo, il fondatore della taverna "Anema e Core". Dal famoso locale a ridosso della Piazzetta di Capri, in oltre 30 anni, sono passati numerose personalità del mondo dello spettacolo, della musica, dell'imprenditoria e della politica.

In particolare, da Jennifer Lopez a Naomi Campbell, ai calciatori di varie squadre (Ferrara, Insigne, Mertens, Totti), agli imprenditori Luigi Abete, suo amico, e Diego della Valle, lo stilista Giorgio Armani, il cantante Lucio Dalla in tanti sono stati coinvolti nella musica di Guido Lembo che, a fine serata invitava a salire sul tavolo ed a cantare le melodie classiche napoletane che eseguiva con la chitarra le celebrità come i clienti comuni.

In queste ore giungono via social numerosi messaggi di cordoglio e video ricordi. Lembo ha combattuto fino alla fine una malattia che non gli ha lasciato scampo e che minava la sua salute da tempo.



