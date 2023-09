Capri, identificato cadavere in mare: era un costumista del film di Sorrentino

Idenfiticato il cadavere dell'uomo trovato in mare a Capri

Identificato l’uomo trovato senza vita in mare a Capri. Il cadavere risulta appartenente a un uomo di 51 anni, parte delle maestranze impegnate nel reparto costumi sul set del nuovo film di Paolo Sorrentino. L'uomo è stato ritrovato con una profonda ferita alla testa. Sulla morte è stata aperta un'inchiesta della Procura di Napoli.

Tra le ipotesi, quelle di un malore o un'onda anomala che avrebbero provocato una caduta in acqua. Non si esclude però, come scrive il Corriere, nemmeno la possibilità di un gesto volontario. Una mano agli investigatori potrebbe darla il cellullare dell'uomo, classe 1972, che al momento è irreperibile. Il telefono, che fino a poche ore fa era acceso, non è stato ancora individuato.

Diverse le persone sentite dagli inquirenti per ricostruire le ultime ore dell'uomo. Sempre secondo le prime informazioni tutto sarebbe accaduto in un orario diverso da quello che vedeva il costumista impegnato sul set del film.