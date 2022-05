Capri, scoppia un incendio nella via dello shopping. VIDEO

Capri, scoppia incendio nella via dello shopping: a fuoco un appartamento

Panico per le vie dello shopping di Capri per un incendio in un appartamento in via Camerelle, strada rinomata per la presenza di numerosi negozi. Il fumo che usciva dal terrazzo ha fatto scattare immediatamente l'allarme tra i vicini e i titolari delle boutique della via caprese del lusso, che hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco.

Dopo aver ricevuto la segnalazione, un’autobotte dei pompieri si è precipitata a intervenire sull’appartamento in fiamme. L'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di domare le fiamme prima che si estendessero, confinando i danni ad alcune stanze della casa dove il rogo è divampato. Secondo i vigili, la causa dell'incendio potrebbe essere stata un corto circuito partito dall'impianto elettrico dell'abitazione. In serata la strada è stata riaperta ai pedoni.

L'inusuale colonna di fumo sprigionatasi nella strada dello shopping caprese ha suscitato momenti di paura, ma poi la situazione è tornata alla normalità con la riapertura di boutiques e negozi già nel primo pomeriggio.

Incendio nella centralissima Via Camerelle a Capri! pic.twitter.com/t4XO7Am8WY — Ivo Soverini #italiaviva 🇪🇺🖤💙🇺🇦 (@IvoSoverini) May 10, 2022

