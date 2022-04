Carol Maltesi, il rapper Shade lancia una raccolta fondi per il figlio

Carol Maltesi, Vito Shade apre una raccolta fondi per il figlio di 6 anni

Il rapper Vito Shade, insieme a tre amici e colleghi di Carol Maltesi, ha lanciato una raccolta fondi destinata al figlio della vittima, uccisa e fatta a pezzi da Davide Fontana nella notte tra il 10 e l'11 gennaio scorso. Nella descrizione della campagna avviata il 14 aprile sulla piattaforma GoFundMe scrivono: "Siete tutti a conoscenza di quello che è successo. Quando i riflettori dei media si spengono, le vittime collaterali rimangono al buio", motivo per cui il ricavato sarà destinato a garantire un futuro al bambino di Carol, che ha sei anni e vive a Verona con il padre.

L'appello del padre di Carol

Pochi giorni prima della nascita di quest’iniziativa, Fabio Maltesi, il padre di Carol, aveva pubblicato sul suo profilo Facebook un appello per raccogliere donazioni in modo da organizzare "un funerale dignitoso" per la figlia. Infatti, i famigliari vivrebbero in condizioni economiche precarie e i conti di Carol, come previsto dalla legge, sono bloccati fino alla chiusura delle indagini.

