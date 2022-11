"Cercatela in quel casolare abbandonato". Lo zio di Saman dietro la soffiata

Saman, lo zio confessa. Serviranno settimane per riesumare il corpo

Clamorosa svolta sul caso di Saman Abbas, la 18enne pachistana scomparsa da Novellara nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio 2021 e mai più ritrovata. Lo zio, Danish Hasnanin, considerato l'autore materiale del possibile omicidio della nipote - si legge sul Corriere della Sera - avrebbe fatto una "soffiata" decisiva agli inquirenti. Sarebbe stato lui stesso a portarli al casolare diroccato dove la diciottenne pakistana potrebbe essere stata seppellita. L'uomo, 34 anni, è quello che materialmente avrebbe ucciso la giovane, probabilmente strozzandola. Qualche giorno dopo, al telefono con la compagna in Pakistan, avrebbe definito il delitto come "un lavoro fatto bene".

Venerdì pomeriggio Hasnain — è l’indiscrezione giunta dalla trasmissione Quarto Grado — è stato prelevato dalla polizia penitenziaria che dal carcere di Reggio Emilia lo ha portato al casolare di Novellara, peraltro già ispezionato mesi fa. I resti umani - prosegue il Corriere - sarebbero a un paio di metri di profondità, avvolti in un sacco nero. Per l’esumazione e l’esame del Dna servirà una richiesta di incidente probatorio urgente alla Corte di Assise dato che il processo è già fissato per febbraio. Saranno dunque i giudici a nominare un perito per iniziare procedura e rilievi. I tempi potrebbero allungarsi ancora dal momento che gli atti dovranno essere notificati in Pakistan ad Abbas, non più latitante mentre l’unica ricercata rimane la madre di Saman.