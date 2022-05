Chi è Dania Mondini, la conduttrice del Tg1 protagonista del caso-flatulenze

Dania Mondini denuncia le presunte vessazioni subite al Tg1

Chi è Dania Mondini, protagonista di una denuncia contro cinque dirigenti Rai che fa tanto discutere? Nata a Roma il 18 luglio 1963, sta quindi per compiere 59 anni (ottimamente portati) dei quali gli ultimi 17 trascorsi alle dipendenze della televisione di Stato, dove lavora come giornalista e conduttrice del Tg1.

Dalle lezioni di religione alla conduzione del Tg

Dopo aver frequentato il liceo classico e l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, Dania Mondini ha frequentato la Pontificia università urbaniana nel quinquennio dal 1983 al 1988, laureandosi in teologia. Mentre iniziava a lavorare come di insegnante di religione presso alcune scuole medie e superiori, ha cominciato parallamente a scrivere articoli per conto di importanti testate nazionali. Iscritta all'ordine del giornalisti professionisti del Lazio dal 1988, il suo ingresso in Rai è stato nel 1995, in forza al TGR Lazio, e in seguito ha fatto anche l'inviata per altri telegiornali della Rete e per rubriche di RaiNews24 e di Rai 1.

Una donna riservata... ma della quale parlano tutti

Dania Mondini è sposata, ma non ama raccontare molto della sua vita privata. Si sta parlando di lei per la sua denuncia per stalking nei confronti di cinque superiori, per fatti avvenuti nel 2018. L'inchiesta è tuttora in corso e le sue risultanze stanno facendo molto discutere: LEGGI QUI PER SAPERE TUTTO SUL CASO



Leggi anche: