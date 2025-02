Chi era Aga Khan: gli amori, la filantropia e la passione per lo sci del fondatore della Costa Smeralda

Chi era Aga Khan, scomparso oggi all'età di 88 anni. Ereditò la guida della comunità ismaelita appena 20enne. Sposato due volte, rappresentò l'Iran alle Olimpiadi invernali come sciatore

Oggi a Lisbona è morto Karim Aga Khan IV. Il 49esimo imam ereditario dei musulmani ismailiti, una comunità religiosa di circa 15 milioni di fedeli sciiti, aveva 88 anni ed è considerato dai suoi seguaci un discendente diretto del Profeta Maometto. Aveva appena 20 anni quando il 19 ottobre 1957, ancora studente ad Harvard, il nonno lo scelse come successore alla guida della comunità ismaelita al posto del padre, considerato troppo avvezzo alla vita mondana. Nello stesso anno ha ricevuto il titolo di Sua Altezza dalla regina Elisabetta.

Stando a quanto riporta il sito della comunità ismailita, è nato 13 dicembre 1936 a Creux-de-Genthod, in Svizzera. Figlio di Joan Yarde-Buller e Aly Khan, ha trascorso parte della sua infanzia a Nairobi, in Kenya, dove un ospedale porta il suo nome. Considerato uno dei promotori del dialogo tra Occidente e mondo musulmano, ha costruito un impero economico da miliardi di dollari di cui è però difficile stimare la reale entità.

In Italia viene ricordato per essere il fondatore della Costa Smeralda e del Consorzio. E' stato il primo musulmano a ricevere nel 1977 il titolo di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al merito della Repubblica dal presidente della Repubblica Giovanni Leone. Fu poi nominato Cavaliere del Lavoro nel 1988.

Karim Aga Khan IV è conosciuto anche per le sue attività filantropiche. L’Aga Khan Development Network opera in oltre 30 paesi e con un budget annuale di circa 1 miliardo di dollari si impegna in attività per lo sviluppo economico e sociale in Paesi dove l'assistenza sanitaria è problematica come Bangladesh, Tagikistan e Afghanistan.

E' noto anche come allevatore e proprietario di cavalli da corsa e all'Olimpiadi invernali del 1964 ha rappresentato l'Iran come sciatore. Appassionato di archiettura, ha istituito un premio ad essa dedicato al Mit e Harvard, oltre ad aver restaurato antiche strutture islamiche in tutto il mondo.

Nel 1969 ha sposato Sarah Frances Croker-Poole, che gli ha dato tre figli. Dopo il divorzio nel 1995 convolò in seconde nozze con Gabriele Renate Thyssen. Nel 2014 anche questo matrimonio si è sciolto.