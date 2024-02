Chiara Ferragni mollata anche da "Pigna": fine del business nella cartoleria. Il comunicato ufficiale

Non c'è pace per Chiara Ferragni. Dopo Safilo e altre, ora anche Cartiere Paolo Pigna ha interrotto i “rapporti commerciali con le aziende collegate a lei. La decisione è stata assunta dall'azienda nel rispetto del proprio codice etico aziendale che esclude la collaborazione con soggetti terzi sanzionati dalle autorità competenti per aver assunto un comportamento non etico, corretto e rispettoso delle leggi”. Lo comunica in modo ufficiale l’azienda di Alzano Lombardo (Bergamo) dal cui sito non compare più il prodotto sponsorizzato dal l’influencer. “La collaborazione tra Pigna e le aziende che fanno riferimento a Chiara Ferragni - fa sapere Pigna - è stata di natura unicamente commerciale e ha riguardato la realizzazione di linee di prodotti di cancelleria per la scuola e per l'ufficio”.

Quanto deciso dall’azienda conferma le voci, rimbalzate su alcuni organi di stampa, sulla cessazione della collaborazione con l’influencer basate anche sulla rimozione della pagina `Chiara Ferragni Limited Edition´ sul sito della Pigna: il risultato, aprendo la pagina è «Errore 404».