Cirinnà, i 24 mila € sotto cuccia del cane. "In quel punto non ci andiamo mai"

Cirinnà, i 24mila € sotto cuccia del cane. "In quel punto non ci andiamo"

Il giallo dei 24 mila euro in banconote da 500 trovati sotterrati nel giardino della senatrice del Pd Monica Cirinnà e del marito, sindaco di Fiumicino Montino, diventa sempre più misterioso. I soldi erano nascosti sotto la cuccia del cane. Cirinnà prova a spiegare al Corriere della Sera i dettagli di una situazione che definisce assurda. La cuccia del mistero, intanto. "È molto vicina - spiega la senatrice del Pd - alla strada asfaltata che passa accanto alla proprietà e molto distante da dove abbiamo la casa, un punto in cui non passiamo quasi mai e che dall’abitazione non si vede nemmeno. Anni fa avevamo un pastore come vicino. Aveva una cana che ci ritrovavamo spesso fuori dal nostro cancello e che, a un certo punto, fa una cucciolata. Decidiamo di ospitare quei cuccioli fino allo svezzamento ma, visto che i nostri cani erano gelosi, Esterino costruisce questa cuccia che posizioniamo distante ma sempre nella nostra proprietà.

"Adesso - prosegue Cirinnà al Corriere - è lì abbandonata da quasi otto anni...». Lì qualcuno, probabilmente approfittando della vicinanza alla strada principale e dalla distanza dall’abitazione, ha infilato i ventiquattromila euro in contanti su cui adesso le forze dell’ordine stanno indagando. «Certo che l’ho costruita bene, anche all’interno è ben isolata», sorride Montino a proposito dello stato di conservazione delle quarantotto banconote da cinquecento euro arrotolate. Lo stato delle banconote potrebbe non essere un indicatore del periodo in cui sono state nascoste là dentro. Il mistero si infittisce.