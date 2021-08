Cirinnà, soldi sotterrati e polemica con la colf: "Mi tocca fare la lavandaia"

Cirinnà, soldi sotterrati e polemica con la colf: "Faccio la lavandaia"

Non c'è pace per la senatrice del Pd Monica Cirinnà. Comese non bastasse la questione dei 24 mila euro trovati in giardino e sotterrati sotto la cuccia del cane, per cui la Procura ha deciso di aprire un'inchiesta. Ora si aggiunge la polemica suscitata dalle parole pronunciate dalla Cirinnà nei confronti della sua ex domestica. La senatrice, in un'intervista al Corriere della Sera - si è lamentata con la sua collaboratrice domestica che l’ha piantata in asso perché si è detta annoiata dalle proprie mansioni e dall’insostenibile solitudine avvertita in questi giorni nell’ampio podere.

"Ero già nei pasticci di mio, - ha affermato Cirinnà - nelle ultime settimane. Nei pochi giorni di ferie, cinque per la precisione, sto facendo la lavandaia, l’ortolana, la cuoca. Tutto questo perché la nostra cameriera strapagata e messa in regola con tutti i contributi Inps, ci ha lasciati da un momento all’altro". La vicenda - spiega il Giornale - fa venire in mente Laura Boldrini che davanti alle rimostranze della sua domestica in attesa della liquidazione, a distanza di qualche mese dal trattamento di fine rapporto, minimizza ironica: «Perché dovrei imbrogliare Lilia? Era sempre stata regolare. Per duemila euro? Ma per favore, siamo seri...».