Ciucci imputato per il crollo di un viadotto. L'ad del progetto Ponte Stretto

Ponte sullo Stretto, i guai giudiziari di Ciucci. L'uomo scelto dal governo Meloni

Scoppia una nuova grana per il governo Meloni, l'uomo a cui è stato affidato il progetto del Ponte sullo Stretto è imputato per il crollo di un viadotto, una vicenda che risale al 2014. L'accusa dei pm: "L'inaugurazione effettuata su un terreno ancora instabile". Si tratta - si legge su Il Fatto Quotidiano - dell'ex presidente Anas, Pietro Ciucci, oggi amministratore delegato della società Stretto di Messina. Resta imputato a Palermo per induzione a dare o promettere utilità, nel processo sul crollo del viadotto Scorciavacche, avvenuto il 30 dicembre 2014. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il viadotto sarebbe stato costruito su un terreno instabile, elemento era a conoscenza di Anas. Eppure viene inaugurato in pompa magna il 23 dicembre 2014, senza il collaudo e con tre mesi di anticipo rispetto ai tempi previsti per la consegna, tra gli applausi dei vertici Anas.

Una settimana dopo, però, - prosegue Il Fatto - ne collassa una parte, provocando un evidente squarcio del manto stradale. Secondo l’accusa, sostenuta dal magistrato "non sussisteva alcuna necessità e urgenza che imponesse un’apertura anticipata del traffico veicolare", che però sarebbe stata legata al "raggiungimento di un risultato da sfruttare per mero tornaconto personale". In sintesi, avrebbe permesso ai manager di Anas di raggiungere gli obiettivi aziendali e possibili premi. Tesi negata però dalle difese. Al momento del crollo, l'allora premier Matteo Renzi annunciò che i responsabili avrebbero "pagato tutto". Mentre l’Anas definiva l'incidente "un anomalo cedimento del piano viabile in corrispondenza del rilevato retrostante della spalla del viadotto". A nove anni di distanza dal crollo, la prescrizione ha estinto altri reati. Ma Ciucci resta imputato.