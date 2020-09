Coronavirus, positivi i figli Barbara e Luigi. Poi il tampone a Berlusconi

Coronavirus, positivo non solo Silvio. Colpiti anche i figli Barbara e Luigi

Il Coronavirus non guarda in faccia nessuno e continua ad essere un'emergenza in Italia. L'ultimo positivo illustre della lunga lista di contagiati è Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia ha contratto il virus in Sardegna a Villa Certosa, la residenza estiva di famiglia. E proprio lì c'è stato un focolaio che ha coinvolto diverse persone, tra cui i figli Barbara e Luigi, entrambi colpiti. Oltre a loro hanno contratto il virus anche alcuni nipoti. Il leader di Forza Italia - si legge sul Corriere della Sera - sta bene ed è asintomatico. La prova sulle sue buone condizioni di salute decide di darla lui stesso, proprio mentre la notizia della sua positività al Covid-19 sta facendo il girodei siti internet.

"Sarò presente in campagna elettorale con interviste in tv e sui giornali, secondo le limitazioni imposte dalla mia positività al Coronavirus. Purtroppo mi è successo anche questo ma continuo la battaglia". La data da cerchiare con la penna rossa è quella del 19 agosto. Quando - prosegue il Corriere - si rende conto di essere circondato da familiari positivi al Covid-19 — lui che per dribblare il contagio era di fatto stato costretto dalla figlia Marina a trasferirsi in Francia per qualche mese — l’ex presidente del Consiglio abbandona la Sardegna e si rifugia ad Arcore. Lemisure di sicurezza imposte dalla primogenita per andarlo a trovare sull’isola — dove i rari appuntamenti concessi erano comunque subordinati al presentarsi con il certificato che attestasse la negatività dell’ospite al tampone — non reggono all’impatto con l’ondata di Covid-19 che si abbatte come una maledizione su Villa Certosa.