Covid, solo in Italia i morti non calano. Migliaia senza pass per errori Asl

Covid, solo in Italia i morti non calano. Qualcosa non torna nel metodo di calcolo

Ancora in calo la curva epidemica in Italia. I nuovi casi ieri sono stati 99.522, contro i 112.691 di giovedì soprattutto i 143.898 di giovedì scorso: una riduzione su base settimanale di quasi il 30%. I decessi però non calano e sono stati 433 (giovedì 414): le vittime totali dall'inizio della pandemia sono 148.167.

Dati in controtendenza rispetto al resto d'Europa come sottolinea Repubblica. "Qualcosa non quadra. Lo pensano molti medici, scienziati, virologi, epidemiologi sempre più convinti che il calcolo italiano delle vittime del Covid includa (soprattutto in questa quarta ondata) un numero altissimo di persone, anziane, positive ma morte per altre patologie, magari non curate per la saturazione del sistema ospedaliero. Se così fosse il quadro generale dell’evoluzione della pandemia risulterebbe falsato. Una questione non da poco, un assist ai No Vax per mettere in discussione l’efficacia dei vaccini".

Problemi a Ministero e Asl: decine di migliaia senza Green Pass

Mentre si attende di capire se cambieranno le metodologie di calcolo, ciò che è certo è che decine di migliaia di persone restano senza Green Pass per colpa di errori di Asl e ministero. Lo spiega il Fatto Quotidiano. "Migliaia di persone in ostaggio – vaccinate o guarite dal Covid-19 ma senza il passa cui hanno diritto – che si rivolgono, molto spesso inutilmente, ad aziende sanitarie, ministero della Salute, hub vaccinali. Molti hanno creato gruppi sui social per segnalare le loro vicissitudini".

Prosegue il Fatto: "Dal ministero della Salute, che ha attivato il numero gratuito 1500 per fornire informazioni e assistenza sul Green pass, confermano che gli operatori ricevono “tante telefonate”. Fare una stima di quante persone si trovino in queste condizioni a livello nazionale è praticamente impossibile. Ma bastano pochi numeri, che poi sono la punta dell’iceberg, per comprendere l’entità del fenomeno".

