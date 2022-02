Crisanti: "Villa del 600? Con mutuo e risparmi. I soldi del Covid li devolvo"

Crisanti: "Ho fatto un mutuo per la villa del Seicento, quello che guadagno sul Covid lo devolvo"

"Costa molto meno di 2 milioni di euro e comunque non l’ho pagata in contanti: ho fatto un mutuo". "Io non faccio nessuna attività privata: tutti i soldi che guadagno con le consulenze, li devolvo al Dipartimento. Proprio per evitare situazioni equivoche, mi sono imposto di non guadagnare neanche un quattrino con la pandemia. Mai fatto comparsate a pagamento, mai preso soldi per il Covid". Così il professor Andrea Crisanti in un'intervista a Repubblica dopo la notizia dell'acquisto di Villa Priuli Custoza, a San Germano dei Berici, in provincia di Vicenza.

Appassionato di arte fin dal liceo, spiega Crisanti, nonostante la prima dimora di famiglia sia a Londra, dove lavora la moglie, ha acquistato l'antica dimora opera Scamozzi, che era allievo di Palladio, per "scelta culturale". "Ora c’è da fare un grande lavoro di recupero" perché "quella villa era abbandonata da 10-15 anni" con l'obiettivo "di restituire questa villa storica alla comunità" aprendola, appena restaurata, anche alle scolaresche. Il suo, spiega, è stato dunque "una manifestazione d’affetto nei confronti del Veneto": "quando sarà pronta la villa mi trasferirò lì".

Al Corriere della Sera, Crisanti spiega: "Sfido chiunque a dimostrare che io ci abbia guadagnato un euro. In televisione, ci sono andato sempre gratis. I compensi per le mie consulenze li ho sempre girati al mio dipartimento. Se oltre ai soliti leoni da tastiera qualcuno ci mette la faccia sostenendo questa tesi vergognosa e infamante, lo denuncio".

