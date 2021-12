Torino, gru crolla su un palazzo: morti tre operai. "Poteva essere una strage"

E' morto l'operaio che nelle scorse ore era rimasto coinvolto nel crollo di una Gru da cantiere, in via Genova a Torino, insieme ad altri due colleghi, deceduti poco dopo l'incidente. L'uomo era stato trasportato d'urgenza al vicino ospedale Cto, dove i medici avevano riscontrato un grave trauma cranico. Due passanti, tra cui l'automobilista a bordo di una vettura di passaggio, hanno riportato lesioni ma non sono in gravi condizioni

Gru crollata a Torino: Sbarra (Cisl), politica si occupi di sicurezza

"A Torino e' crollata una Gru. Ci sono morti, ci sono feriti. Serve fare di piu' sulla sicurezza del lavoro. Servono piu' ispettori, piu' controlli, serve far applicare la legislazione e far applicare maggiormente i contratti. Si preoccupassero di questo nei palazzi della politica". Lo ha detto il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, dal palco della manifestazione "Per lo sviluppo, il lavoro, la coesione. La responsabilita' in piazza"

Gru crollata a Torino; un operaio: "Poteva essere una strage"

"Venerdì qui sotto c'era la coda all'ufficio postale e pochi metri più in là c'è la fermata dell'autobus. Poteva essere una strage", ha detto un operaio del cantiere.