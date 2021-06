Dall'Oms via libera al vaccino cinese Sinovac

L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha concesso l'omologazione d'urgenza al vaccino anti-Covid della cinese Sinovac assicurando che rispetta gli standard internazionali di sicurezza, efficacia e di fabbricazione. L’Oms - si legge in una nota - ha validato l’utilizzo d’urgenza del vaccino anti Covid-19 Sinovac-CoronaVac”. CoronaVac viene somministrato in due dosi come tutti gli altri vaccini ad eccezione di quello Johnson&Johnson.