Dalla Toscana alla Campania: gli italiani vanno pazzi per il mare. Classifica

Ecco dove vanno gli italiani in vacanza: il mare è la meta preferita

L'estate si avvicina e le vacanze al mare tornano a essere le più gettonate, mentre sono in ripresa quelle nelle città italiane e in montagna d'inverno. Gli italiani, dunque, dopo lo stop dovuto al periodo della pandemia, tornano a viaggiare in maniera massiccia sia nella Penisola che all'estero, anche se ancora sotto i livelli pre-Covid. È quanto emerge da un report dell'Istat per l'anno 2022, secondo cui il 52,5% delle vacanze degli italiani hanno avuto come meta il mare, con una predilezione per l’estero.

Così come per le vacanze in città, rispetto al 2019 si recupera quasi completamente l'ammontare delle vacanze al mare in Italia (-6,7%), mentre all'estero il recupero è inferiore (-15,8%), e solo durante i mesi estivi (luglio-settembre) si raggiungono di nuovo i livelli pre-pandemici. Le vacanze in montagna e campagna rimangono stabili sul 2021 e sono, rispettivamente, il 24,5% e il 14,1% del totale delle vacanze. In questo contesto, in particolare, le vacanze invernali per praticare uno sport sono in decisa crescita e ritrovano le regioni del Nord.

Rispetto al 2021, secondo l'Istituto nazionale di statistica crescono anche le vacanze dedicate a visite al patrimonio culturale, alla partecipazione a eventi e spettacoli e al turismo enogastronomico (+63,7%), grazie al raddoppio osservato nei mesi primaverili (da aprile a giugno). A livello regionale il Lazio, dopo anni di forti cali, torna a guidare la graduatoria delle vacanze culturali (24,9%), seguito da Umbria (21,1%) e Toscana (14%).