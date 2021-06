Denise, "Non sono io la donna nel video". Piera Maggio: "Rispetto per noi"

Denise Pipitone, a Chi l'ha visto parla Silvana Jankovic, la donna le cui foto da giorni girano in rete e che per molti sarebbe la donna ripresa a Milano con "Danas" dalla guardia giurata Felice Grieco

Silvana è macedone e vive ormai da anni in Italia. Le sue foto sono state diffuse sul web in seguito a alla segnalazione di Mariana, che si è presentata spontaneamente alle forze dell'ordine certa di aver incontrato Danas, la bimba con la donna nel video di Milano, quando era a Parigi a incontrare la sua famiglia biologica. 3 anni fa in un campo rom Danas era con questa donna, uguale a Silvana, che si faceva chiamare Florina, stando alla testimonianza della ragazza.

Ma ieri, nel corso della puntata del programma di Federica Sciarelli del 16 giugno, a prendere la parola è proprio la donna in questione, che però rivela un'altra verità, e lo fa manifestando anche il dolore e il disagio che l'avvistamento, con la successiva diffusione online delle sue foto, le hanno procurato. "Quella donna non sono io", spiega Silvana. "Io ho un segno sulla fronte da 15 anni (e lo mostra, ndr), la donna nel video di Milano non ha alcun segno". Poi confessa: "Non posso più uscire di casa. Perché devono dire menzogne? Mi hanno fatto star male, andare in depressione, non dormo da 8 giorni".

Interviene il suo legale, Monica Gnesi: "Non si può prendere una foto e darla in pasto alla rete così senza cercare nemmeno la persona in questione prima". Silvana continua: "Non sono mai stata in un campo rom. Stavo qua a Monza, ho un documento che lo prova". E a provarlo ci sarebbero anche delle bollette della luce, dalle quali risulta una casa intestata a Silvana, in provincia di Brescia, proprio nel 2018. Infine conclude: "Chiunque continuerà a diffondere mie foto sarà denunciato, basta umiliazioni e vergogna".

In puntata interviene anche Piera Maggio, la mamma della piccola Denise, che si lascia andare a uno sfogo ribadendo, ancora una volta, l'invito ai media alla cautela nel diffondere informazioni, foto e nomi di persone, elementi relativi alle indagini in corso, sul caso della scomparsa della figlia a Mazara del Vallo. "Capisco la buona fede di tutti", dice la signora Maggio, "ma invito alla cautela, a non allarmare e fare confusione in rete. Sentirmi dire in tv 'Denise è mamma' o che io sarei nonna non è bello. Un po' di rispetto per noi genitori. Continuate a fare segnalazioni e avvistamenti ma prima chiediamo accertamenti. Che si valuti prima se siamo sulla strada giusta". Poi si rivolge all'ex pm Maria Angioni, la quale negli scorsi giorni ha fatto delle dichiarazioni clamorose su Denise, affermando che sarebbe viva, sposata e con una figlia. "La Angioni deve sapere che io ho visto tantissime bimbe somiglianti a Denise, ma spesso dipende dall'angolazione della foto. Chiedo quindi cautela, perché quando arrivano segnalazioni come questa hanno un impatto su di me".