Diletta Leotta e Giacomo Cavalli fuga d'amore - FOTO

Diletta Leotta potrebbe avere un nuovo amore, il modello Giacomo Cavalli. I due sono stati avvistati in partenza all'aeroporto

Il motto di Diletta Leotta è: "L'amore è imprevedibile, come la vita". Questa volta la conduttrice di Dazn è volata per una vacanza a Palma di Maiorca, all'insegna del relax e sembrerebbe dell'amore, con il modello Giacomo Cavalli.

Le voci di una loro possibile relazione circolano in giro da un po', ora la complicità dei paparazzi potrebbe portare alla luce del sole il nuovo legame. I due sono stati avvistati all'aeroporto, sono arrivati separati e hanno fatto tutti i controlli senza incrociarsi, alimentando così la curiosità dei fotografi.

Diletta, dopo la rottura con Can Yaman, ha sempre cercato di tenersi alla larga dai radar del gossip, nonostante qualche flirt le sia stato attribuito, lei non l'ha mai confermato. Ora, tra un impegno e l'altro prima di partire per le vacanze estive, dai social, spesso la vediamo concedersi delle fughe durante i weekend, chissà magari questa è stata d'amore.



