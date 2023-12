Donna s'innamora di un contadino, lascia il lusso e va a vivere nella giungla

Donna s'innamora di un giovane contadino peruviano e sceglie di vivere senza acqua e corrente

Caroline Knight, una donna di 34 anni, è un'insegnante di yoga che ha viaggiato in Perù per dieci giorni durante la pandemia. A causa delle restrizioni è rimasta bloccata nel Paese dove si è innamorata di un giovane contadino locale. Ha così deciso di strappare il suo biglietto di ritorno per Londra e cambiare vita: ora vive nella giungla, circondata da insetti, senza acqua potabile e lavora con il suo compagno 20enne nella coltivazione del cacao.Come riportato dal quotidiano Il Messaggero, Caroline e Rómulo Román Roque hanno una piccola abitazione nel cuore della giungla e devono recarsi ogni giorno in una città per procurarsi cibo, acqua potabile e comunicare con il resto del mondo. "Rómulo ha un'energia straordinaria e qualcosa nella sua anima ha attirato la mia attenzione. Nonostante la sua età, è dotato di una saggezza fuori dal comune", ha riferito la ragazza.

Le dichiarazioni di Caroline

"È stato un lavoro molto duro, ma gli alberi ci hanno ricompensato con i frutti e noi abbiamo trasformato manualmente le fave in cacao grezzo. Mi sono rotta le unghie estraendole dalle capsule. Abbiamo ricevuto i nostri primi ordini, principalmente attraverso il nostro account Instagram", ha raccontato Caroline riguardo il suo impiego nella piantagione.

"Mi sento al sicuro e amata. Rómulo è timido, affettuoso e molto dedito al suo lavoro. Ci conoscevamo solo da pochi giorni, ma ci siamo innamorati subito", ha concluso la donna.

Il futuro della coppia

Caroline, per ora, dipende dai risparmi e dall'aiuto della sua famiglia. "ll costo della vita qui è quasi inesistente. Il cibo è economico e abbondante. I diciannovenni britannici sono fondamentalmente ragazzi, mentre gli uomini crescono velocemente in Amazzonia".

La capanna in cui risiedono è fatta di legno e non c'è civiltà nel raggio di 100 chilometri. Caroline ha confessato che in futuro vorrebbe presentare Romulo alla sua famiglia e portarlo a visitare il suo paese natio, l'Inghilterra.