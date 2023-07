Trolley, profumi e stomaco: così i fiumi di cocaina arrivano in Europa

Cocaina, come arriva in Europa? Ecco i metodi più utilizzati

Trolley, flaconi di profumo, gomma di un'auto, souvenir, ma anche lo stomaco: i corrieri della droga utilizzano i metodi più disparati per trasportare la droga da oltreoceano fino all'Europa. Lo rivela la direzione centrale per i servizi antidroga in un report riportato da Upday News che spiega come, in realtà,la via prediletta per i criminali è il mare: il 90% dei sequestri avviene nei porti. E a bordo dei container.

La catena del freddo