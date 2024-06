Duplice omicidio nel casertano: uccisi un avvocato e suo fratello

Duplice omicidio nel casertano. Le vittime erano in auto

Due persone sono state uccise in strada tra Succivo e Orta di Atella, nel Casertano. I due si trovavano in auto all'uscita dell'Asse Mediano. Lo scrive l'Agi. Un uomo di 53 anni è stato portato in caserma a Marcianise per essere interrogato. Le vittime sono Marco e Claudio Marrandino, di 40 anni e 29 anni, fratelli di Cesa. Entrambi incensurati, il 40enne era un avvocato ed ex presidente del Consiglio Comunale di Cesa nel 2014. Il più piccolo, Claudio, imprenditore edile.Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri del Comando di Caserta, in base agli elementi racconti finora, il duplice omicidio non sembrerebbe essere legato ad alcuna matrice camorristica. Sembra, infatti, molto più accreditata da parte dei militari dell'Arma l'ipotesi di un litigio finito male per futili motivi.

La macchina dei due fratelli, infatti, era ferma sulla strada e sembra che i due stessero discutendo con un uomo che poco più avanti aveva parcheggiato la sua auto, una macchina modello familiare. Il primo ad essere stato attinto dai colpi di pistola è stato il fratello minore che era seduto al lato passeggero. Mentre l'altro fratello, Marco, è stato colpito poco più avanti nel tentativo di scappare. Le indagini stanno portando in queste ore a stringere in cerchio per assicurare il colpevole alla giustizia.