È morto Attilio Ventura, storico agente di cambio a Piazza Affari

Piazza Affari piange Attilio Ventura, storico agente di cambio scomparso a 87 anni

Piazza Affari è in lutto per la scomparsa di Attilio Ventura, storico agente di cambio, classe 1936, che ha trascorso una vita professionale in Borsa. Nel 1985 è entrato nel direttivo come vice presidente, per poi diventarne il presidente fino a guidare il Consiglio della Borsa. È stato uno degli ultimi esponenti di una generazione cresciuta nella cosiddetta "sala delle grida" che poi ha ceduto il passo all’informatizzazione.

In molti hanno voluto ricordare la sua amicizia e la sua personalità lasciando un messaggio pubblicato sul Corriere della Sera. Tra loro Jody Vender, Tronchetti Provera, Confalonieri, Berlusconi e, ovviamente, i familiari di Ventura.

"Francesco Micheli partecipa al lutto per la scomparsa dell'amico caro Attilio Ventura di cui ricorda la competenza e la costante condivisione delle scelte in campo finanziario di cui è stato grande protagonista".

"Angelo e Rory Provasoli profondamente addolorati si uniscono al dolore di Paola e familiari tutti per la scomparsa del carissimo Attilio Ventura, amico di sempre, di cui ricordano le qualità umane e professionali".

"Pietro e Maria Barucci con i figli Orlando, Emilio, Alberto e Franco sono vicini alla famiglia in questo momento di profondo dolore per la scomparsa dell'amico Attilio Ventura".

"Giampietro Nattino e tutti gli amici del Gruppo Bancario Finnat Euramerica, partecipano con affetto al dolore della famiglia per la scomparsa di Attilio Ventura, grande protagonista della Borsa Italiana".

"Sergio Dompé si stringe alla famiglia di Attilio Ventura nel profondo dolore per la sua scomparsa".

"Marco Tronchetti Provera partecipa con amicizia al dolore dei famigliari per la perdita di Attilio Ventura di cui ricorda la simpatia umana e le doti professionali".

"Jody Vender ricorda con grande affetto Attilio Ventura amico gentile, consigliere e grande protagonista del mercato finanziario".

"Raffaele Jerusalmi ricorda con stima e amicizia Attilio Ventura storico personaggio della Borsa italiana".

"Il presidente Fedele Confalonieri, l’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, i dirigenti e tutti i collaboratori di Mediaset partecipano al lutto della famiglia e dell’imprenditoria italiana per la scomparsa di Attilio Ventura, già Presidente di Borsa Italiana e Consigliere di amministrazione Mediaset".

"Elisabetta Sgarbi ed Eugenio Lio ringraziano Attilio per la sua autorevolezza e generosità".