Escursione sulle Alpi Apuane: muore una donna, grave il marito

Incidente a due escursionisti sul Monte Cavallo, tra Lucca e Massa Carrara

Un bilancio tragico sulle montagne italiane in questo weekend. Dopo l’incidente in Vallelunga, un’altra escursione finita in tragedia. Una coppia, 56 anni lei e 30 lui, si trovava sul Monte Cavallo, la seconda cima delle Alpi Apuane, per una tranquilla uscita domenicale, in compagnia dei loro due cani.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, ma la famiglia è precipitata dalla cresta nord del monte per circa 150-200 metri, secondo le stime del Sast - Soccorso alpino e speleologico della Toscana - di Lucca che è intervenuto sul posto.