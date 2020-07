Cronache

Lunedì, 27 luglio 2020 - 19:43:00 Eutanasia, Welby e Cappato assolti perché "il fatto non esiste" Erano accusati di istigazione e aiuto al suicidio per la morte di Davide Trentini, barista 53enne malato di Sla e portato in Svizzera il 13 luglio 2017

Eutanasia, Welby e Cappato assolti perché "il fatto non esiste" Mina Welby e Marco Cappato, rispettivamente copresidente e il tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, sono stati assolti dall'accusa di istigazione e aiuto al suicidio per la morte di Davide Trentini perche il fatto non sussiste. Il verdetto è stato pronunciato dalla Corte di Assise di Massa al termine di una breve camera di consiglio. Trentini era un barista 53enne malato di Sla, grazie all'associazione Coscioni ha raggiunto un clinica svizzera dov'è morto il 13 luglio 2017.