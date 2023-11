Ex scomparsi, trovato il cadavere di Giulia Cecchettin

E' di Giulia Cecchettin il corpo di donna ritrovato vicino al lago di Barcis, in provincia di Pordenone. Lo riporta il Corriere della Sera. Il lago si trova lungo la direzione seguita dalla vettura di Filippo Turetta, nella notte tra sabato e domenica scorsi, dopo l'aggressione, ripresa dalle telecamere di un'azienda, da parte del giovane ai danni della ragazza, avvenuta in un parcheggio nella zona industriale di Fossò, a una trentina di chilometri da Venezia.

I due ex fidanzati sono scomparsi da una settimana. Il corpo è stato recuperato in un canalone che si trova tra la zona del lago di Barcis e Piancavallo. Oltre al lago di Barcis, le verifiche erano state estese, anche grazie all'utilizzo di un elicottero, anche all'impervia strada secondaria che collega con la località turistica del Piancavallo e lungo l'intera strada regionale 251, fino alla diga del Vajont e al confine con il Veneto.

La Fiat di Filippo mercoledì in Austria

È stato confermato il passaggio della Fiat Punto di Filippo in Austria. La vettura, mercoledì scorso, è stata infatti registrata dal targa-system a Lienz, nel Tirolo orientale. Lo riporta l'Ansa. Nessuna traccia, invece, per il momento ancora di una presenza anche in Alto Adige, che dista infatti solo pochi chilometri da Lienz.