Ragazzi scomparsi, svolta inattesa sul caso di Giulia e Filippo

Ex scomparsi, Filippo indagato per tentato omicidio

Filippo Turetta, scomparso da sabato insieme alla ex fidanzata Giulia Cecchettin, è indagato per tentato omicidio. Lo fa sapere una nota della procura di Venezia. La procura "ha disposto l'iscrizione di Filippo Turetta nel registro degli indagati in relazione al reato di tentato omicidio anche a sua garanzia al fine di consentire le necessarie attività irripetibili", sottolinea la procura.

Ragazzi scomparsi: Procura, in corso perquisizioni

Alcune perquisizioni sono in corso nell'ambito delle indagini sulla sparizione di Giulia e Filippo. Lo riferisce la Procura della repubblica, che ha iscritto il giovane nel registro degli indagati per tentato omicidio. La Procura formula "l'auspicio che si tenga conto della difficoltà e della delicatezza degli accertamenti, nonché della sofferenza in cui versano le famiglie coinvolte". Notizie imprecise, conclude la nota "rischiano di creare inutili aspettative".