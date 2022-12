Famiglia: Istat, Leonardo e Sofia sono i nomi preferiti dai neogenitori

Famiglia, i nomi più apprezzati per i nascituri? Leonardo per i maschi

Come chiamare il proprio figlio o la propria figlia? Una domanda che i futuri genitori conoscono molto bene. A venire in soccorso dei neo mamma e papà, oltre ai calendari e ai libri dedicati, anche l’Istat, che sulla base delle informazioni contenute nella rilevazione degli iscritti in anagrafe per nascita, elabora la distribuzione dei nomi maschili e femminili più frequenti nel rapporto sulla Natalità e fecondità della popolazione residente.

A disposizione degli imminenti nascituri ci sono quelli frutto della ricerca del 2021: a livello nazionale, il nome Leonardo mantiene il primato conquistato nel 2018; al secondo posto Alessandro che sale di una posizione rispetto allo scorso anno. Novità sul podio per Tommaso che conquista il terzo posto mentre Francesco scende dal secondo al quarto. A livello regionale, il nome è al primo posto in tutte quelle del Centro-nord (a eccezione della Provincia autonoma di Bolzano dove primeggia il nome Noah); nel Mezzogiorno prevale in Abruzzo, Sardegna e per la prima volta anche in Sicilia, scalzando lo storico primato di Giuseppe. Il nome Francesco si mantiene stabile al primo posto soltanto in due regioni del Mezzogiorno (Puglia e Calabria) così come Antonio in Campania e Basilicata mentre per la prima volta Lorenzo primeggia in Molise. Nessun podio regionale per Tommaso, terzo in classifica nazionale.

Famiglia, i nomi più apprezzati per i nascituri? Sofia per le femmine

Per i nomi femminili rimane stabile in prima posizione Sofia, ma anche quest’anno si rileva nuovamente uno scambio sul podio tra Aurora, che risale dal terzo al secondo posto, e Giulia, che scende dal secondo al terzo. Stabile Ginevra al quarto posto. A livello regionale, anche il nome Sofia primeggia in tutte quelle del Centro-nord (a eccezione della Provincia autonoma di Bolzano dove si conferma Emma, e di Liguria e Umbria in cui domina Aurora) e in Abruzzo, Basilicata e Calabria. Giulia, scesa al terzo posto in classifica nazionale rispetto allo scorso anno, mantiene la prima posizione in Molise, Puglia e Sicilia. Aurora è sul gradino più alto del podio in Campania e Sardegna.