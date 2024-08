Femminista e studentessa modello. Chi era Hannah Lynch, figlia del proprietario dello yacht affondato a Palermo

Naufragio di Palermo: Hannah Lynch, la settima e ultima vittima figlia del proprietario dello yacht

Hannah Lynch è la settima e ultima vittima del naufragio del Bayesian, avvenuto all’alba del 19 agosto a Porticello, sulla costa Palermitana. Il suo corpo è stato recuperato oggi, venerdì 23 agosto, dai sommozzatori dei Vigili del fuoco. Si trovava ancora all’interno dello yacht, a 50 metri di profondità, dentro una delle cabine passeggeri. Nella tragedia ha perso la vita anche il padre, Mike Lynch, magnate della tecnologia soprannominato il “Bill Gates britannico”, inglese. Ma anche il presidente della banca Morgan Stanley International Jonathan Bloomer, la moglie Judy, l’avvocato Chris Morvillo e la moglie Nada, e il cuoco di bordo, Recaldo Thomas.

Chi era Hannah Lynch, la 18enne morta nel naufragio

Hannah Lynch era bellissima, talentuosa e con davanti a sé un futuro promettente. Aveva 18 anni e da poco aveva terminato gli esami di maturità e le era stato offerto un posto per studiare letteratura inglese all'Università di Oxford da settembre. Studentessa brillante, aveva vinto un premio per il suo livello di inglese mentre frequentava il decimo anno alla prestigiosa Latymer Upper School. “Siamo tutti incredibilmente scioccati dalla notizia”, ha dichiarato un portavoce della Latymer Upper School di Hammersmith. Gli amici l'hanno descritta come una "supernova", una giovane donna gentile e intelligente che era una femminista convinta, stando a quanto riporta il Times.

Hannah era figlia di Angela Bacares, unica sopravvissuta della famiglia, e di Mike Lynch. Da quando è stata confermata la morte dell’uomo, 59enne inglese, sono arrivati tributi da tutto il mondo della scienza e della tecnologia visto il suo ambito di lavoro. Per David Tabizel, co-fondatore di Autonomy di Lynch, "il mondo ha perso un genio. La sua famiglia ha perso un gigante di uomo".