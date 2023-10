Festini Genova, una escort: "Gli ho messo collare e rossetto, faceva il cane"

Festini Genova, una escort: "Ho i filmati di politici e Vip che sniffano coca e fanno sesso"

Il caso dei festini di Genova non si spegna ma anzi rischia di espandersi a macchia d'olio. Lo scandalo che ha portato all'arresto di due persone: Alessandro Cristilli e Christian Rosolani, considerati gli organizzatori di queste serate in villa a base di sesso e cocaina, con escort, politici e Vip presenti, si arricchisce di un nuovo importante dettaglio: ci sarebbero i video. A parlare é una delle escort che era presente a quelle feste: "Cosa c'é in quei video? Pezzi grossi della politica e Vip che sniffano cocaina e fanno sesso. Ci sono io in un filmato - dice la escort a La Verità - che vesto da donna uno di loro. Era la sua passione. Aveva perso una penitenza e gli ho messo le calze a rete e il rossetto. Era seduto sul gabinetto con un collare. Il gli dicevo di fare il mio cane. Se lo faccio pubblicare gli rovino la carriera".

La ragazza svela altri dettagli: "Non sono pentita di aver partecipato a quelle feste perché - prosegue la escort a La Verità - le altre che andavano lo facevano per la cocaina, io, invece, mi sono fatta amica di Cristilli e Rosolani che tutte le volte che andavo mi davano mille euro. Rimanevo più lucida degli altri e mi divertivo. Così li ho fregati anche con i miei video e infatti ad un certo punto hanno messo di chiamarmi. Devono aver pensato: "Questa qui non è da festini". Poi la ragazza dice un'altra cosa: "Queste feste sono tutte uguali, almeno a noi non sequestravano i telefoni e non davano la droga dello stupro". La ragazza é pronta a vendere i video e far emergere i nomi: "Pezzi grossi della politica e Vip".