Festini Genova, "vassoi di coca" e sesso. E i vip in villa con auto aziendali

Festini Genova, Jessica racconta tutto. Ora a tremare sono in tanti

L'inchiesta che sfiora anche il vicepresidente della Lega in Liguria Piana si arricchisce di nuovi dettagli. Spuntano nuove intercettazioni e dettagli inediti sui "festini di Genova", le serate esclusive in villa a base di sesso e droga. "La verità potrà uscire solo dalla mia bocca, state sereni che arriverà la mia verità!". È il messaggio - si legge sul Secolo XIX - che ieri Jessica ha affidato al suo profilo Instagram. Si tratta della trentunenne, indagata per sfruttamento della prostituzione ed estorsione, che secondo gli inquirenti era fra i protagonisti delle feste con "vassoi di cocaina" ed escort per gli ospiti. Un’inchiesta che ha portato in carcere il noto architetto genovese Alessandro Cristilli e l’albergatore e ristoratore Christian Rosolani, accusati di essere gli organizzatori di quelle serate all’interno delle loro ville.

Anche perché, sostengono gli inquirenti, spesso per Cristilli il fine delle serate - prosegue Il Secolo XIX - era il suo tornaconto professionale. E la riservatezza il presupposto necessario per raggiungerlo. Soddisfare i desideri dei propri invitati, tutti professionisti quotati, senza metterne a repentaglio l’immagine. Senza tralasciare, se utile, qualche intimidazione: Cristilli "ci disse che (un ospite, ndr) aveva una famiglia di cui facevano parte dei delinquenti e che ci avrebbero potuto far del male se avessimo parlato della serata", aveva raccontato agli inquirenti la stessa Jessica. Giallo sui vip della Genova bene presenti a queste feste esclusive, alcuni ci andavano con le auto aziendali. La verità di Jessica potrebbe far tremare in tanti, lei si dice pronta a svelare ogni dettaglio.