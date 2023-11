Filippo: "Devo capire cosa mi è scattato". Legali di Giulia: "Si finge pazzo"

Omicidio Giulia, ritrovato il cellulare della ragazza. Era ancora nell'auto del killer

Filippo Turetta non ce l'ha fatta a pronunciare quel nome: Giulia. Nel suo interrogatorio di garanzia il killer ammette l'omicidio, recitando un testo già scritto, poche parole senza sbilanciarsi sull'accaduto. Gli basta un minuto: "Mi avvalgo della facoltà di non rispondere ma chiedo di rilasciare una dichiarazione spontanea. Sono affranto, dispiaciuto per la tragedia che ho causato. Non voglio sottrarmi alle mie responsabilità, voglio pagare - dice Turetta a lo riporta Repubblica - quello che sarà giusto per aver ucciso la mia ex fidanzata. Sto cercando di ricostruire nella mia memoria le emozioni e quello che è scattato in me quella sera. Fin da subito era mia intenzione consegnarmi e farmi arrestare. Ora sono molto stanco e non mi sento di aggiungere altro". Nelle "dichiarazioni spontanee" dice che quella notte dell’11 novembre voleva già "farsi arrestare". Ma non lo fece. Sulla sua Punto, ha anticipato Pomeriggio 5, sarebbe stato trovato anche il cellulare della ragazza: non dà segnali dalle 22,45 dell’11 novembre, mezz’ora prima delle violenze.

Ma dalle parole di Turetta - prosegue Repubblica - s’intuisce il riferimento a qualcosa di irrazionale («scattato») che probabilmente verrà chiesto di approfondire. Carte a disposizione della difesa e un braccio di ferro tra periti in vista. Venerdì è prevista l’autopsia. Le accuse contro Turetta potrebbero aggravarsi. Il legale della famiglia Cecchettin: "Cerca di fingersi pazzo? Chiederemo una perizia". Per l'avvocato il 22enne dev’essere accusato anche di stalking perché ha "dimostrato di essere un molestatore assillante" con "fame di possesso", anche con "chiamate e messaggi incessanti". Stefano Tigani, avvocato di Gino (il papà), conclude: "Ha detto che dovrà pagare? Questo è poco ma sicuro. Le ammissioni che ha fatto non spostano minimamente la gravità della sua posizione, avevamo capito che era stato lui".