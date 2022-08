Firenze, ragazzi armati di coltelli: identificati grazie ai loro stessi video

Un gruppo di ragazzi girava di notte per le strade del centro fiorentino armati di coltelli e una mazza da baseball

Armati di coltelli e mazza da baseball, un gruppo di ragazzi girava di notte per le strade del centro di Firenze, riprendendo la scena con il cellulare. I video, una volta finiti sulla rete, hanno permesso alla Polizia di Stato di identificare 5 dei ragazzi. Tre di loro, con un’età compresa tra i 15 e 21 anni, sono stati denunciati per il reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Nel corso dei controlli nelle loro abitazioni, la Polizia ha sequestrato coltelli e alcuni grammi di hashish.

Per tutte e cinque le persone identificate nel corso dell’attività di ieri, è subito scattata una denuncia per illecita detenzione di sostanze stupefacenti in concorso.