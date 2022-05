Forte dei Marmi, muore a vent’anni mentre fa il cameriere in Capannina

Forte dei Marmi, muore a vent'anni Raoul Biagiotti. Lavorava come cameriere in Capannina

Raoul Biagiotti, 20 anni, di Lucca lavorava come cameriere presso la nota discoteca La Capannina di Franceschi in Versilia, a Forte dei Marmi. Sabato notte l’improvviso malore, Raoul si è accasciato a terra mentre stava lavorando. Sul posto è giunta un’ambulanza col medico e il giovane è stato traportato privo di sensi all’Ospedale Versilia, per poi essere trasferito a Livorno, dove per il ragazzo non c’è stato più niente da fare. La causa del decesso sarebbe un’emorragia cerebrale.

Una tragedia che ha stravolto la vita di amici e familiari del giovane. Così scrive la madre su Facebook: “Nonostante il dolore della perdita ti assicuro che ripercorrerei tutto il viaggio assieme a te: è stato un vero onore e privilegio conoscerti”.

