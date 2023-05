Fragole, mai togliere il picciolo prima di lavarle: l'errore è nocivo

Fragole, non bisogna mai levare il picciolo prima di lavarle: l'errore è nocivo. Ecco perché

La fragola è uno dei frutti più amati da adulti e bambini, ma per poterle gustare al meglio ci sono tanti accorgimenti da seguire. Le fragole sono protagoniste di numerose ricette che arricchiscono le nostre tavole.

Spesso, però, come scrive anche la pagina di wineandfoodtour.it, ci sono degli errori che commettiamo quando puliamo le fragole per poi servirle o impiegarle nella lavorazione di pietanze e dolci. Bisogna evitare di levare il picciolo prima di lavarle. Questo può sembrare banale, ma in realtà è un passaggio cruciale per evitare infezioni.

Per mantenere le fragole sane e prive di parassiti e pesticidi è importante prendere alcune precauzioni. Innanzitutto, assicurati di acquistare piante sane da fonti affidabili per evitare che si diffondano malattie o parassiti già presenti nella pianta.