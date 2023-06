Omelia Delpini, dalla grammatica antropologica a Sorrentino: analisi

Funerali Berlusconi, l'omelia di Delpini (nè pro nè contro Silvio) ha sconcertato e stupito la folla presente in Duomo

Io direi senza voler eccedere nell’enfasi che l’omelia di Mons. Delpini, arcivescovo di Milano ma non cardinale, è un evento religioso, culturale, teologico che supera per importanza, per salienza, quello della morte della persona per la quale esattamente una settimana fa è sta pronunciata. Non sarebbe un evento nuovo: chi si ricorda delle regine, principesse, granduchi, alti dignitari ai piedi dei cui feretri Bossuet (16027-1704) pronunciò le sue orazioni? Ma le sue orazioni funebri le leggiamo ancora.

L’omelia, un piccolo gioiello architettonico di oratoria che acrobaticamente è riuscita a non assumere mai dei toni alti, ha lasciato la folla presente in Duomo, e anche all’esterno, sconcertata e stupita. Nessuno capiva se fosse pro o contro. E la lunga desuetudine a questo tipo di oratoria ha fatto sì che a quasi nessuno venisse in mente che potesse essere né pro né contro, ma piuttosto rivolta ai presenti, quasi tutti credenti a dir poco assai trascurati, ma comunque quelli che un tempo sarebbero stati i fedeli.