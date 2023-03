Georg tira un altro calcio a Bergoglio: "Dopo Ratzinger doveva esserci Scola"

Padre Georg vs Ratzinger: continua la saga vaticana. Ecco cosa sta succedendo

Nella telenovela vaticana su Padre Georg Gänswein oggi c’è un nuovo colpo di scena che giunge esattamente dopo la notizia non smentita della destinazione in Costa Rica del presule tedesco (clicca qui per leggere l'articolo) . Ma Papa Francesco forse non aveva previsto l’eccezionale abilità dell’ex segretario di Papa Benedetto XVI di tirare affilatissimi calci di punta sugli stinchi degli avversari, il tutto, naturalmente, con il più ampio sorriso sulle labbra.

L’ultimo calcione è stato rifilato in sordina sulla cronaca milanese del Corriere della Sera in una ottima intervista (un unico errore: Georg è del 1956 non del 1950) di Giampiero Rossi e questo può essere interpretato, dai più sadici, anche come una finezza tutta teutonica della vendetta che solo i nibelunghi sanno servire veramente fredda. Quindi niente pubblicità volgare e inutile in prima o nell’edizione nazionale, intanto la notizia ghiotta sarebbe risalita in maniera del tutto naturale, diremmo darwiniana, al centro dell’attenzione mediatica.