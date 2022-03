Giornali, calo delle vendite a causa di cattiva informazione e menzogne

Una lettrice ha risposto all'articolo di Affari sul calo delle vendite dei quotidiani: pubblichiamo qui la sua lettera integrale

Buongiorno. Ho letto il Vostro Articolo sul forte calo della vendita delle copie delle più "importanti" Testate giornalistiche italiane.

Ahhh chissà perché? Forse perché gli Italiani sono stufi del tipo di informazione optato da Tanti giornalisti, che ormai bisognerebbe appellare come Giornalai?

È da due anni che ci propinano cattiva informazione e menzogne di ogni genere. Nefandezze improponibili. Hanno creato volutamente una divisione sociale insanabile. Inneggiato e gioito quando migliaia di Italiani sono stati sospesi dal Lavoro in nome di un Green pass che di Scientifico e Sanitario non ha nulla. Che si È un puro strumento di discriminazione e controllo sociale. Mentivano sapendo di farlo sul vaccino. Sulla sua efficacia e sulla mancanza di effetti avversi. (Tutto dimostrato) Non un cenno di solidarietà verso gli italiani senza lavoro che non riescono più a sfamare i figli. Si riempiono la bocca di solidarietà solo ed esclusivamente verso i popoli al di fuori dei confini italiani. Quasi fosse proibito provare pietà verso i Loro e i nostri connazionali.

Per finire:

In Data 16 marzo la Stampa ha dato il meglio di sé con una prima pagina vergognosa. Gli italiani forse chiedono solo la VERITÀ.

Dovrebbero fare un mea culpa. Un po' di umiltà non guasterebbe.

Ma sicuramente la lunga mano del 'governo dei migliori" interverrà ancora una volta verso questi servi fedeli. In modo da garantirsi qualche ulteriore anno di propaganda.

Cordialmente,

Simona Reordino Saluzzo cn

