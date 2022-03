Giornata della donna, Polizia: nuova sezione per le violenze di genere

Giornata internazionale dei diritti della donna: le iniziative della Polizia

La Polizia di Stato, in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, si avvicina ulteriormente a tutte le donne vittime di violenza, affinché prendano consapevolezza dell'importanza di denunciare gli abusi subiti e possano sentirsi libere di riferirsi agli ufficiali.

Sul sito istituzionale della Polizia è disponibile una nuova sezione multilingue dedicata alla violenza di genere. All'interno, suddivisi in 9 spazi tematici, è possibile trovare informazioni utili e consigli per prevenire e contrastare un fenomeno complesso e controverso quale la violenza sulle donne.

L'obiettivo è garantire alle vittime un percorso adeguato alle proprie necessità, durante il quale ricevere il giusto sostegno per affrontare decisioni difficili e dolorose. Tra le sezioni del sito è possibile conoscere l'iter per richiedere l'ammonimento del Questore nei confronti del maltrattante o avere tutte le informazioni necessarie per poter denunciare senza la paura di subire una vittimizzazione secondaria.

Una sezione è rivolta anche al carnefice, perché l’unico modo per impedire le violenze di genere è educare la società a una cultura del rispetto e della non-violenza. Nella pagina dedicata al Protocollo Zeus, infatti, viene spiegato come la persona ammonita possa intraprendere un percorso terapeutico per evitare una recidiva dei suoi comportamenti violenti.

Violenza sulle donne: i dati in Italia

In Italia, nel corso del 2021, ogni giorno, si sono registrate 89 vittime di reati di violenza di genere. Lo dicono i dati emersi dall’analisi delle informazioni che pervengono dalle Questure al Servizio centrale anticrimine, un osservatorio che rileva e interpreta i dati in maniera operativa, finalizzata all’applicazione delle misure di carattere preventivo del Questore.

