Giubileo, il Papa apre la Porta Santa a Rebibbia: "La speranza non delude"

Giubileo, la seconda Porta Santa: il messaggio di Papa Francesco da Rebibbia

Con l'apertura della Porta Santa in Vaticano, il 24 dicembre alle ore 19, è iniziato ufficialmente il Giubileo 2025. Papa Francesco però, dopo aver dato il via a questo anno spirituale che porterà a Roma milioni di fedeli, ha voluto compiere un altro gesto simbolico. Questa mattina Bergoglio ha aperto un'altra Porta Santa, quella del carcere di Rebibbia. "Ho voluto - ha detto il Papa - che ognuno di noi avesse la possibilità di spalancare le porte del cuore e capire che la speranza non delude". La porta è quella della Chiesa del Padre Nostro, attigua all'istituto di pena.

Subito dopo Bergoglio è entrato nella chiesa, accompagnato da monsignor Benoni Ambarus, vescovo ausiliare di Roma per l'ambito della diaconia della carità e due agenti di custodia. Presenti molti fedeli e anche il ministro della giustizia, Nordio, e il capo del Dap Giovanni Russo. Bussando tre volte ai battenti di metallo, Papa Francesco ha aperto così la seconda Porta Santa.