Emergenza carceri, le celle scoppiano: sovraffollamento record. Ennesima protesta a Gorizia

Ennesima protesta in carcere: nell'istituto penitenziario di Gorizia un gruppo di detenuti ha dato fuoco a dei materassi all'interno delle celle

Poco prima delle 3 della notte tra ieri e oggi, martedì 23 luglio, nel carcere di Gorizia c'è stata una rivolta. I detenuti di uno dei settori della casa circondariale hanno dato fuoco a diversi materassi da dentro le loro celle. I Vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per domare gli incendi, nei quali sono state portate in ospedale una decina di persone tra detenuti e guardie. Nessuno di loro è, fortunatamente, in gravi condizioni. Il problema è stato il fumo: il fuoco è stato spento quasi subito, ma il fumo è rimasto e ha intossicato i presenti. La rivolta è stata sedata in poco tempo e i motivi sono gli stessi che animano tutte le proteste nelle carceri: le condizioni di vita dei detenuti.

Il nuovo rapporto Antigone: le carceri italiane sono sempre più sovraffollate

Questo non lo pensano solo i "prigionieri" di Gorizia o delle altre carceri italiane. Lo dimostra il rapporto di Antigone, l'associazione per i diritti e le garanzie del sistema penale. Si intitola "Nodo alla gola" e analizza le condizioni nelle carceri dei primi 6 mesi del 2024. Il problema più grande è il sovraffollamento. Si legge: "Al 31 marzo 2024 erano 61.049 le persone detenute, a fronte di una capienza ufficiale di 51.178 posti. Le donne erano 2.619, il 4,3% dei presenti, e gli stranieri 19.108, il 31,3%". Il tasso di affollamento ufficiale medio è del 120%, mentre quello reale, che tiene conto dei posti effettivamente disponibili, è del 130,6%. Quasi tutti gli istituti penitenziari sono sovraffollati, ma 8 di questi lo sono al 190%. Si tratta delle carcere di San Vittore a Milano (maschile e femminile), Canton Monbello di Brescia, Foggia, Taranto, Potenza, Busto Arsizio e Como. Solo 38 gli istituti non sovraccarichi d detenuti. Anche gli Ipm, gli istituti penitenziari minorili, sono per la prima volta sovraffollati.

Il problema dei suicidi in carcere e le condizioni igienico-sanitarie allarmanti

Nelle carceri italiane sono, poi, c'è il problema dei suicidi. Nei primi 6 mesi dell'anno sono già 58 le persone che si sono tolte la vita. Influiscono anche altre condizioni come il caldo esagerato dell'estate in corso, che nelle celle blindate aumenta ancora di più. L'acqua corrente che non è disponibile dalle 22 alle 6 del mattino. Le celle piene di muffa e infiltrazioni e, spesso, non c'è la doccia. Infine, ci sono le condizioni igienico-sanitarie considerate inaccettabili dagli osservatori di Antigone, aggravate dal caldo e dal sovraffollamento.